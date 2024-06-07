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Tokat'ta hasta terörü! Polis memuruna yumruk attı: O an böyle kameraya yansıdı

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 07.06.2024 21:29
Hasta dehşetine bir yenisi daha eklendi. Tokat Devlet Hastanesi'ne nöroloji tedavisi için gelen bir kişi, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil biriminde görevli kadın polis memuruna yumruk attı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.
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