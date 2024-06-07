Tokat'ta hasta terörü! Polis memuruna yumruk attı: O an böyle kameraya yansıdı

Hasta dehşetine bir yenisi daha eklendi. Tokat Devlet Hastanesi'ne nöroloji tedavisi için gelen bir kişi, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil biriminde görevli kadın polis memuruna yumruk attı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

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