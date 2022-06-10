10 Haziran 2022, Cuma
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Tokat'ta gülümseten anlar! Ormanda karşılaştığı ayıyı bakın nasıl çağırdı
Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çamköy Yaylası’nda hayvanlarını otlatan Ebubekir Cebeci ayı ile karşılaştı. Metrelerce uzağındaki ayı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Cebeci, ayıyı ıslık çalarak çağırmaya çalıştı. Bir süre duraksayarak sesin geldiği yöne doğru bakan ayı bölgeden kaçarak uzaklaştı. Cebeci, hayvanlarını otlatırken biranda karşılaştığını belirterek, “Ne yapacağını bilemedi, şaşkındı. Seslenerek çağırdım” diye konuştu.