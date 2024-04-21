21 Nisan 2024, Pazar
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Tokat’ta deprem anında yaşanan panik kamerada
Tokat’ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı kameralara yansıdı. AFAD'tan alınan bilgiye göre, Tokat’ın Turhal ilçesinde saat 15.03’te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sarsıntı herhangi olumsuz bir duruma yol açmadı.