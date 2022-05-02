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Tokatçı filminin Emine'si Nazan Saatçi son hali herkesi şaşırttı! Güzelliğinden hiç bir şey kaybetmemiş!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.05.2022 14:43
Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olan Tokatçı filminde Emine karakterini canlandıran Nazan Saatçi, yıllar sonra ortaya çıktı. Başrolünde Kemal Sunal ve Şevket Altuğ gibi usta isimlerin yer aldığı komedi filminde boy gösteren oyuncu güzelliğiyle bir döneme damgasını vurmuştu. Nazan Saatçi, yıllar içindeki değişimiyle olay oldu. Doğal güzelliğini koruyan yıldızın sosyal medya paylaşımlarının altına Yıllar "Yeşilçam yıldızından bir şey koparamamış" yorumları yapıldı.
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