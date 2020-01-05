Tütün ürünlerinde yeni dönem bugünden itibaren başladı |Video

Sigara tiryakilerine üzücü haber... Yeni uygulama bugün (05 Ocak Pazar) gününden itibaren uygulamaya koyuldu. Artık sigara paketleri standart siyah olacak paketlerin üzerinde ise sigaranın sağlığa zararlı olduğunu gösteren fotoğraflar yer alacak. İşte detaylar...

Eski sigara paketleri tarihe karışıyor... Tütün mamüllerinde düz, standart siyah paket uygulamasına bugün (05 Ocak Pazar) başlandı. Bugünden itibaren tütün ürünlerinin yeni paketlerle satılması zorunlu...

Sigara paketlerinde yapılan değişiklikle tütün ürünlerinin çekiciliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

"SİGARA İÇMEK ÖLDÜRÜR"

Yeni paketlerde, "Sigara içmek öldürür- hemen bırakın! Sigara en büyük inme nedenidir. Sigara içmek ayakta kangrene neden olur." şeklinde uyarılar da yer alıyor.

Düzenlemeyle paketlerden markanın logosu, simgesi veya diğer işaretleri kaldırıldı. Yazım şekli standart hale getirildi.

Piyasadaki eski tip paketler de toplanmaya başlandı.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Öte yandan sosyal medyada 2020'de "sigaraya fiyatlarına zam gelecek" iddiaları asılsız çıktı. Sosyal medyada bazı sigara fiyatlarının zamlanacağı iddia ediliyordu. Yeni yılında gelmesiyle birlikte sigara fiyatlarında bir değişikliğe gidilmedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; sigara ve alkollü içkiye enflasyon oranında yapılan vergi artışı, 2020 yılında uygulanmadı.