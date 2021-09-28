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TIR kavşakta minibüs ve otomobille çarpıştı! Yaralılar var

İHA
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Giriş: 28.09.2021 21:56
Güncelleme:28.09.2021 21:56
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde kavşaktan hızlı bir şekilde geçen tır, minibüs ve otomobile çarptı, olayda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zülküf T. idaresindeki 03 AAU 964 plakalı tır, yokuş yukarı çıktığı esnada iddiaya göre, ışık ihlali yapması sonucu önce kavşakta dönmeye çalışan Yasin Y.'nin kullandığı 20 BE 726 plakalı minibüse ardından Fatih K. yönetimindeki 03 SK 087 plakalı otomobile çarptı.

TIR METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisi ile araçlar hurdaya dönerken, sürücüsünün ışık ihlali yaptığı öne sürülen tır ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerde durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan tır sürücüsü Zülküf T. ile birlikte diğer araçların sürücüsü Fatih K. ve Yasin Y. ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet Akay'ı ambulanslar ile hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Akay'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından hurdaya dönen araçlar kazanın şiddetini gözler önüne sererken, çevre sakinleri ise kazaların meydana geldiği kavşak için güvenlik önlemi alınmasını istedi.

Öte yandan Dinar ilçesinde aynı bölgede geçtiğimiz hafta da benzer bir kaza meydana gelmişti.

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TIR kavşakta minibüs ve otomobille çarpıştı
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