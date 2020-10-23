Tıp dünyası şokta! Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Aylardır midesinde yaşayan canlı...

Tıp dünyasını şoke eden bir olay yaşandı. 5 yaşındaki çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar görünce hayrete düştü. Bakın boğazından midesinde 1 yıldır yaşayan hangi canlı çıkarıldı?

Tıp dünyasını şoke eden bir olay yaşandı. 5 yaşındaki çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar görünce hayrete düştü. Bakın boğazından midesinde 1 yıldır yaşayan hangi canlı çıkarıldı?