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Tıp dünyası şokta! Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Aylardır midesinde yaşayan canlı...

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Giriş: 23.10.2020 08:53
Güncelleme:23.10.2020 09:21
Tıp dünyasını şoke eden bir olay yaşandı. 5 yaşındaki çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar görünce hayrete düştü. Bakın boğazından midesinde 1 yıldır yaşayan hangi canlı çıkarıldı?

Tıp dünyasını şoke eden bir olay yaşandı. 5 yaşındaki çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar görünce hayrete düştü. Bakın boğazından midesinde 1 yıldır yaşayan hangi canlı çıkarıldı?

Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Doktorlar bile hayrete düştü! Aylardır midesinde yaşayan canlı... BOĞAZ KAŞINTISIYLA HASTANEYE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI! DOKTORLAR BİLE HAYRETE DÜŞTÜ! AYLARDIR MİDESİNDE YAŞAYAN CANLI...

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