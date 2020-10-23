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Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Doktorlar bile hayrete düştü! Aylardır midesinde yaşayan canlı...

Son dakika haberi... Tıp dünyasını şoke eden bir olay yaşandı. 5 yaşındaki çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar görünce hayrete düştü. Bakın boğazından midesinde 1 yıldır yaşayan hangi canlı çıkarıldı?

Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:21
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Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Doktorlar bile hayrete düştü! Aylardır midesinde yaşayan canlı...

Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

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Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Doktorlar bile hayrete düştü! Aylardır midesinde yaşayan canlı...

Yapılan kontrollerde,Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan bir canlı tespit edildi. Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı.

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Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Doktorlar bile hayrete düştü! Aylardır midesinde yaşayan canlı...

Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti.

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Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Doktorlar bile hayrete düştü! Aylardır midesinde yaşayan canlı...

Yapılan operasyonla Tao'nun boğazındaki solucan çıkarılırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Doktorlar bile hayrete düştü! Aylardır midesinde yaşayan canlı...

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