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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Doktorlar bile hayrete düştü! Aylardır midesinde yaşayan canlı... Boğaz kaşıntısıyla hastaneye gidince ortaya çıktı! Doktorlar bile hayrete düştü! Aylardır midesinde yaşayan canlı... Son dakika haberi... Tıp dünyasını şoke eden bir olay yaşandı. 5 yaşındaki çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar görünce hayrete düştü. Bakın boğazından midesinde 1 yıldır yaşayan hangi canlı çıkarıldı? Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:21
Çin'de tıp dünyasını şaşırtan bir olay yaşandı. Çinli uzmanlar, Yunnan eyaletinde yaşayan 5 yaşındaki Xiao Tao adlı çocuk nefes darlığı ve boğaz kaşıntısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
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Yapılan kontrollerde,Tao adlı çocuğun boğazında yaşayan bir canlı tespit edildi. Uzmanlar, Tao'yu ameliyata aldı.
Yaklaşık 4 saat süren operasyonda, canlı solucanın bir yıldan fazla çocuğun midesinde yaşadığı ve solunum problemleri ile sürekli boğaz ağrısına neden olduğunu belirtti.
Günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı sıkıntısı çeken 51 yaşındaki yaşlı adam tüm dünyayı şoke etti.