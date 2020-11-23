Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu

Son dakika haberi... 74 yaşındaki adam evinin arka bahçesinde 3 aylık köpeğiyle yürüyüş yaparken timsahın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. Timsah sudan hızlıca çıkıp yavru köpeği yakalayarak göle geri girdi. Köpeğin sahibi de peşinden suya atladı. Yaşlı adam köpeği için timsahla böyle boğuştu.

Son dakika haberi... 74 yaşındaki adam evinin arka bahçesinde 3 aylık köpeğiyle yürüyüş yaparken timsahın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. Timsah sudan hızlıca çıkıp yavru köpeği yakalayarak göle geri girdi. Köpeğin sahibi de peşinden suya atladı. Yaşlı adam köpeği için timsahla böyle boğuştu.