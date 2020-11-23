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Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu

A Haber
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Giriş: 23.11.2020 09:52
Güncelleme:23.11.2020 10:36
Son dakika haberi... 74 yaşındaki adam evinin arka bahçesinde 3 aylık köpeğiyle yürüyüş yaparken timsahın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. Timsah sudan hızlıca çıkıp yavru köpeği yakalayarak göle geri girdi. Köpeğin sahibi de peşinden suya atladı. Yaşlı adam köpeği için timsahla böyle boğuştu.

Son dakika haberi... 74 yaşındaki adam evinin arka bahçesinde 3 aylık köpeğiyle yürüyüş yaparken timsahın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. Timsah sudan hızlıca çıkıp yavru köpeği yakalayarak göle geri girdi. Köpeğin sahibi de peşinden suya atladı. Yaşlı adam köpeği için timsahla böyle boğuştu.

Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu TİMSAH 3 AYLIK KÖPEĞİ KAPIP GÖLE GİRDİ! SAHİBİ ARKASINDAN ATLAYIP TİMSAHLA BÖYLE BOĞUŞTU

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