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Haberler Galeri Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu

Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu

Son dakika haberi... 74 yaşındaki adam evinin arka bahçesinde 3 aylık köpeğiyle yürüyüş yaparken timsahın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. Timsah sudan hızlıca çıkıp yavru köpeği yakalayarak göle geri girdi. Köpeğin sahibi de peşinden suya atladı. Yaşlı adam köpeği için timsahla böyle boğuştu.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 10:38
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Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu

ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, yavru köpeğini kapıp kaçan timsahı yakaladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu

74 yaşındaki adam, köpeğini kurtarmak için timsahla boğuştu.

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Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu

Yaşlı adam evinin arka bahçesinde 3 aylık köpeğiyle yürüyüş yaparken hiç beklemediği bir anda timsahın saldırısına uğradı.

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Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu

Timsah sudan hızlıca karaya çıkıp adamın yavru köpeğini yakalayarak göle geri girdi.

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Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu

O anda köpeğin sahibi timsahın arkasından suya atladı.