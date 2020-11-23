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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu Timsah 3 aylık köpeği kapıp göle girdi! Sahibi arkasından atlayıp timsahla böyle boğuştu
Son dakika haberi... 74 yaşındaki adam evinin arka bahçesinde 3 aylık köpeğiyle yürüyüş yaparken timsahın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı. Timsah sudan hızlıca çıkıp yavru köpeği yakalayarak göle geri girdi. Köpeğin sahibi de peşinden suya atladı. Yaşlı adam köpeği için timsahla böyle boğuştu.
Giriş Tarihi: 23.11.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 10:38
ABD'nin Florida eyaletinde bir adam, yavru köpeğini kapıp kaçan timsahı yakaladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
74 yaşındaki adam, köpeğini kurtarmak için timsahla boğuştu.
Yaşlı adam evinin arka bahçesinde 3 aylık köpeğiyle yürüyüş yaparken hiç beklemediği bir anda timsahın saldırısına uğradı.
Timsah sudan hızlıca karaya çıkıp adamın yavru köpeğini yakalayarak göle geri girdi.
O anda köpeğin sahibi timsahın arkasından suya atladı.