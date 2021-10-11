TikTok’ta "Öğretmenini tokatla" akımına katılan öğrenci, engelli öğretmenini hastanelik etti

TikTok'ta ABD'de sıkça rastlanan "Öğretmenini tokatla" akımı faciayla sonuçlandı. Video çekmek için öğretmenine tokat atan genç, fiziksel engeli olan öğretmenini hastanelik etti.

Sosyal medya platformu TikTok'ta tepki toplayan akımlar her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) vatandaşlar arasında yayılan "Öğretmenini tokatla" akımı ise büyük tepkilere yol açtı. Video uğruna öğrencisi tarafından şiddete maruz kalan fiziksel engelli öğretmen, hastanelik oldu.

64 YAŞINDAKİ ÖĞRETMENİ YUMRUKLADI

Son haftalarda başlatılan söz konusu challengea çok sayıda kullanıcı katıldı. Louisiana eyaletindeki Covington Lisesi'nde öğrenci olan 18 yaşındaki Larianna Jackson, ders zilinin çalmasının ardından öğrenciler sınıftan çıktığı sırada 64 yaşındaki İngilizce öğretmenini yumrukladı.

O ANLAR KAMERADA

Jackson'un öğretmeni yumrukladığı anlar öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı. Sputnik'in aktardığına göre, olayın ardından öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı. Jackson'un darp suçlamasından hüküm giymesi durumunda 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezası alabileceği belirtiliyor.

TİKTOK'TAN YANIT

Bununla birlikte polis, öğretmenin hastaneye sevk edildikten sonra tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bilgisini verdi. Öte yandan okul yönetimi de saldırıyla alakalı inceleme başlattığını duyurdu. TikTok platformunun Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, bu içeriklerin trend olmadığı ve kaldırılacağı vurgulandı.