TikTok canlı yayınında ölümcül şov! Takipçilerinin gözü önünde böyle boğuldu

Sosyal medya platformu TikTok'ta beğeni ve takipçi uğruna ölüme meydan okuyan bir kişi takipçilerinin gözü önünde korkunç bir şekilde can verdi. O anlar bakın nasıl canlı yayına yansıdı...

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