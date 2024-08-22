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TikTok canlı yayınında ölümcül şov! Takipçilerinin gözü önünde böyle boğuldu

TikTok canlı yayınında ölümcül şov! Takipçilerinin gözü önünde böyle boğuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 09:33
Sosyal medya platformu TikTok'ta beğeni ve takipçi uğruna ölüme meydan okuyan bir kişi takipçilerinin gözü önünde korkunç bir şekilde can verdi. O anlar bakın nasıl canlı yayına yansıdı...
Canlı yayında ölümcül şov! Böyle boğuldu CANLI YAYINDA ÖLÜMCÜL ŞOV! BÖYLE BOĞULDU

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