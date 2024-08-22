22 Ağustos 2024, Perşembe
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TikTok canlı yayınında ölümcül şov! Takipçilerinin gözü önünde böyle boğuldu
Sosyal medya platformu TikTok'ta beğeni ve takipçi uğruna ölüme meydan okuyan bir kişi takipçilerinin gözü önünde korkunç bir şekilde can verdi. O anlar bakın nasıl canlı yayına yansıdı...