İran savaşı yeniden mi başladı! Dünyanın gözü ekonomik verilerde: Petrol krizi derinleşecek

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ardından müzakereler sürmesine rağmen, Tahran rejimi Netanyahu hükümetinin Lübnan'da saldırılarını ilerletmesinin ardından misilleme gerçekleştirdi. İran Devrim Muhafızları İsrail'e balistik füze saldırı başlatıldığını duyururken bölgede yeniden savaş tedirginliği yaşanıyor. Peki İran savaşının yeniden başlaması durumu ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ülkeleri ekonomik açıdan nasıl etkiler? A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına konuk olan Askeri Stratejist İbrahim Keleş, savaşın başlaması halinde dünyayı ekonomik açıdan zor günlerin beklediğini vurgulayarak, başta Güney Asya olmak üzere birçok devletin petrol krizi yaşayabileceğini belirtti.