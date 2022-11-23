23 Kasım 2022, Çarşamba
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THY pilotundan alkışlanacak hareket! Kuş sürüsüne çarpmamak için...
THY uçağı, Adana Havalimanında inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkınca pilot kuşlara çarpmamak için iniş yapmak yerine yeniden havalanarak pisti pas geçti. O anlar kameralara yansıdı.