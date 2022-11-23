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THY pilotundan alkışlanacak hareket! Kuş sürüsüne çarpmamak için...

İHA
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Giriş: 23.11.2022 10:26
THY uçağı, Adana Havalimanında  inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkınca pilot kuşlara çarpmamak için iniş yapmak yerine yeniden havalanarak pisti pas geçti. O anlar kameralara yansıdı.
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