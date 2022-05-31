Anadolu Ajansı (AA), 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü dolayısıyla Türk Hava Yolları (THY) kabin memurlarının çalışmalarını görüntülendi. THY Kabin Amiri Serpil İnce, "Uçuş saati konusunu arkadaşlarla konuşuyorduk. 22 bin saate denk düşüyor, yani yaklaşık olarak 2,5-3 yıl non-stop uçuş olarak değerlendirebilirsiniz. Ülkemizi temsil ediyor olmak, kabin içinde Türk kültürünü, Türk misafirperverliğini de bir nebze de olsun tanıtıyor olmak gurur verici bir durum” derken THY Kabin Memuru Ali Haydar Sancaktar, “Gittiğimiz yerlerde, gördüğümüz coğrafyalarda farklı kültürler ve farklı lezzetler oluyor. Bu da bize işimizde çok büyük motivasyon sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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