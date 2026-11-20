Rusya-Ukrayna savaşında kritik çağrı! Avrupa'dan enerji tesisleri ve Karadeniz için ateşkes talebi

Rusya-Ukrayna savaşında kış koşulları yaklaşırken Avrupa'dan Moskova'ya ortak çağrı geldi. Almanya, Fransa ve İngiltere liderleri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin imzaladığı belirtilen ortak bildiride, Rusya'dan kış boyunca Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarını durdurması ve Karadeniz'de gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik adımlar atması istendi.