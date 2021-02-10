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TFF Tesisi'ndeki asırlık çınar devrildi

A Haber
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Giriş: 10.02.2021 08:49
Güncelleme:10.02.2021 08:51
İstanbul Beylerbeyi'nde Türkiye Futbol Federasyonu bahçesindeki çınar ağacı şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Güvenlik görevlisi kıl payı kurtuldu. Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı..

Olay saat 00.30 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi, Beybostanı Sokak üzerinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesinde meydana geldi. Tesislerin bahçesinde bulunan asırlık çınar bir anda büyük bir gürültü ile devrildi. Güvenlik kulübesinin üzerine yıkılan ağacın dalları tesislerin dışında yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilde hasara neden oldu.

Güvenlik görevlisi ise ağacın devrilmesinden saniyeler içinde kulübeden çıktığı için son anda kurtulmuş oldu. Ağacın kırılan dalı kulübenin tavanını delerek içeri girdi.

KIL PAYI KURTULDU

Tesislerin hemen yanındaki taksi durağında şoför olarak çalışan Raif Turmuş yaşananlarla ilgili olarak; "Biz taksi durağında bekliyorduk, korkunç bir gürültü oldu. Bir baktık federasyonun içindeki ağaç yola yıkıldı. Çok korkunç bir gürültü, sanki deprem oluyormuş gibi yani. Yaşlı bir ağaç, kökünden koptu. Herhalde dünkü rüzgarda o darbeyi aldı, bu akşam hafif rüzgarla beraber demek ki yıkılmalık oldu yani. İçeride kulübede görevli vardı, görevli lavaboya gitti, arkasından yıkıldı. Mucize gibi yani, o arkadaş lavaboya gitmese onun orada işi bitmişti" şeklinde konuştu.

CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN
Devrilen ağaçtan zarar gören aracın sahibi Ayşe Kırıcı ise; "Geçmiş olsun diyorum kendime, Allah'tan çok zarar vermemiş. Bu saatte de böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Ne diyeyim yani, mala gelsin de cana gelmesin" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri ağacın devrildiği Beybostanı Sokağı şerit çekerek trafiğe kapattı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin sokaktaki dal parçalarını toplamasının ardından, sokak tekrar trafiğe açıldı.

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