Deniz ulaşımına fırtına engeli! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Son dakika haberi... İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler neler? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler neler? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.