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Deniz ulaşımına fırtına engeli! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 10.02.2021 10:54
Son dakika haberi... İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler neler? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler neler? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İDO ve Şehir Hatları seferlerine fırtına engeli! İptal edilen seferler hangileri? İDO VE ŞEHİR HATLARI SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ! İPTAL EDİLEN SEFERLER HANGİLERİ?
Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Yola çıkacaklar dikkat! | 10 Şubat 2020 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! | 10 ŞUBAT 2020 HAVA DURUMU
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