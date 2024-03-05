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Testler tarih mi oluyor? 'Açık uçlu soru' ne demek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 11:37
Ortak sınavlarda "açık uçlu" soru dönemi başlıyor. 26-27 Mart'ta yapılacak ülke geneli ortak sınavlarda ilk kez öğrencilerin cevapları kendi cümleleriyle yazacakları açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.
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