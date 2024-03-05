Testler tarih mi oluyor? 'Açık uçlu soru' ne demek?

Ortak sınavlarda "açık uçlu" soru dönemi başlıyor. 26-27 Mart'ta yapılacak ülke geneli ortak sınavlarda ilk kez öğrencilerin cevapları kendi cümleleriyle yazacakları açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

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