TESK’ten 81 ile ‘aşı’ genelgesi

Son dönemde vaka sayılarında yaşanan beklenmedik yükseliş, aşılanmanın önemini daha da artırdı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları konfederasyonu 81 ilin tamamındaki bağlı kuruluşlarına aşı genelgesi gönderdi.

Kurban Bayramı tatilinin ardından koronavirüs günlük vaka sayısı yeniden 20 binin üzerine çıktı.

Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak adına devletin yaptığı aşı çağrılarına sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu 81 ile genelge gönderdi.

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Bendevi Palandöken genelgeye ilişkin şu açıklamada bulundu:

''10 MİLYONA YAKIN İNSANIMIZIN AŞILANMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ''

''Pandemi sürecinde esnafın çekmiş olduğu sıkıntıların tekrarlanmaması için 2 milyonun üzerindeki işyerimiz ve çalışanlarımızla nerdeyse toplumun 10 milyona yakın insanımızın aşılanması için teşviki gayretler sarf ediyoruz. İlgili meslek odalarına genelge yaptık. Aşının bu yeni varyantta da ne kadar etkili olduğunu ispata gayret ettik. ''

Ülke genelinde TESK'e bağlı 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3200 odaya gönderilen genelgeyle aşı çağrısı yapıldı.

''AŞI KAMPANYALARINA KATKI SAĞLAMALARINI BEKLİYORUZ''

Palandöken, ''Eminim ki aşısız hem yanımızda çalışmayacak, hem de aileleriyle birlikte ülkemizde aşısız insan kalmaması için gayret sarf edilecek. Aşı kampanyalarına katkı sağlamalarını bekliyoruz. Herkesin aşılanmak suretiyle en azından can kaybının önüne geçilmesi.'' dedi.

Ayrıca aşının önemini anlatmak için hazırlanan broşürler işyerlerinde ve araçlarda bulundurulacak.

''SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ, HÜKÜMET BU KONUDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR''

Bendevi Palandöken, ''İşyerlerinde, araçlarda ben aşımı oldum, siz oldunuz mu şeklinde teşvik edici broşürleri devam ettireceğiz. Zaten sağlık bakanlığımız, hükümet bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Bizim yaptığımız broşürler vatandaşların farkındalığı açısından önemli.'' sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.