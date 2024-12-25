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Teröristleri tedavi eden 3 doktor İstanbul’da yakalandı

Teröristleri tedavi eden 3 doktor İstanbul'da yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.12.2024 19:24
Bitlis merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da yakalandı. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerini tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde doktorluk yaptığı tespit edilen 3 hedef şahsa yönelik ilimiz merkezli İstanbul'da yapılan operasyonda 3 şüpheli doktor yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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Teröristleri tedavi eden 3 doktor İstanbul’da yakalandı
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