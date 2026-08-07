CANLI YAYIN
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP'li başkanın kirli çarkı deşifre oldu: "Ben yürüyen parayım bebeğim!”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialar A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. A Haber'e konuk olan Hukukçu Av. Hadi Dündar, Akademisyen Dr. Eray Güçlüer ve Gazeteci Abdülkadir Selvi, soruşturma dosyasına yansıyan skandal WhatsApp yazışmalarındaki "Ben yürüyen parayım bebeğim. Her işin karşılığında para alırım." ifadelerini hukuki ve siyasi boyutlarıyla değerlendirdi.

Önceki Video
Bölgesel dengeleri değiştirecek kritik zirve! Başkan Erdoğan Suudi Arabistan yolcusu
Bölgesel dengeleri değiştirecek kritik zirve! Başkan Erdoğan Suudi Arabistan yolcusu
Bakan Bayraktar'dan dev enerji vizyonu! Nükleerde 2030 hedefi, altında 1,4 trilyon dolarlık hazine
Sonraki Video
Bakan Bayraktar'dan dev enerji vizyonu! Nükleerde 2030 hedefi, altında 1,4 trilyon dolarlık hazine
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar