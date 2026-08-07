CHP'li başkanın kirli çarkı deşifre oldu: "Ben yürüyen parayım bebeğim!”

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialar A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. A Haber'e konuk olan Hukukçu Av. Hadi Dündar, Akademisyen Dr. Eray Güçlüer ve Gazeteci Abdülkadir Selvi, soruşturma dosyasına yansıyan skandal WhatsApp yazışmalarındaki "Ben yürüyen parayım bebeğim. Her işin karşılığında para alırım." ifadelerini hukuki ve siyasi boyutlarıyla değerlendirdi.