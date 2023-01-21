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Terör örgütü PKK'nın üssü İsveç'te Başkan Erdoğan'a yönelik yeni provokasyon: Maketin başını keserek ipte sallandırdılar

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.01.2023 18:23
Terör örgütü PKK/YPG'nin üssü haline gelen İsveç'te skandallar serisi yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'a benzeyen bir maketi belediye binası önünde direğe asan terör örgütü üyeleri yeni bir provokasyona kalkıştı. İsveç’in başkenti Stockholm'de PKK/YPG terör yandaşları Başkan Erdoğan’a benzetilen bir maketin başını keserek ipte sallandırdı. Diğer yandan bugün Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç makamlarının verdiği izinle Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an- Kerim yakmaya kalkıştı. İşte o görüntüler...
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