11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Termosla yolda kalanlara çay dağıtan imam Adem Eser'den A Haber'e özel açıklamalar

Termosla yolda kalanlara çay dağıtan imam Adem Eser'den A Haber'e özel açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2022 01:39
Güncelleme:11.02.2022 01:39
Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi Demirbel köyü İmamı Adem Eser, köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan tır şoförlerine çay dağıtması adeta yürekleri ısıttı. Eser köyünde A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Karşılıksız iyilik yapmayı sevmek lazım ama herkesin derdi menfaat olmuş. Bizler insana el uzatalım ki yarın bir gün bize de el uzatırlar." ifadelerini kullandı.
Termosla yolda kalanlara çay dağıtan imam Adem Eser A Haber’e konuştu
Termosla yolda kalanlara çay dağıtan imam Adem Eser A Haber'e konuştu
Otobüs kazası: 1 ölü 13 yaralı
Otobüs kazası: 1 ölü 13 yaralı
Yollar kilitlendi: Kuyruğun sonu gözükmüyor
Yollar kilitlendi: Kuyruğun sonu gözükmüyor
Anne ile bebeği ölümden döndü
Anne ile bebeği ölümden döndü
’Normal bir sokak halinde değiliz şu an’
'Normal bir sokak halinde değiliz şu an'
Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi
Seccad Yeşil adliyeye sevk edildi
Çay kenarında şüpheli ölüm
Çay kenarında şüpheli ölüm
2 köpek çocuğa saldırdı! Durumu ağır...
2 köpek çocuğa saldırdı! Durumu ağır...
Mehmetçik için atkı ve bere ördüler!
Mehmetçik için atkı ve bere ördüler!
Göbek sandılar kilolarca altın çıktı
Göbek sandılar kilolarca altın çıktı
Köpeklerin saldırdığı çocuğun ölüm tehlikesi var
Köpeklerin saldırdığı çocuğun ölüm tehlikesi var
Skandal raporu hazırlayan doktor men edildi
Skandal raporu hazırlayan doktor men edildi
Daha Fazla Video Göster