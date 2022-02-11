11 Şubat 2022, Cuma
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Termosla yolda kalanlara çay dağıtan imam Adem Eser'den A Haber'e özel açıklamalar
Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi Demirbel köyü İmamı Adem Eser, köyün yakınından geçen karayoluna çıkarak elinde termosla yolda kalan tır şoförlerine çay dağıtması adeta yürekleri ısıttı. Eser köyünde A Haber'e özel yaptığı açıklamada "Karşılıksız iyilik yapmayı sevmek lazım ama herkesin derdi menfaat olmuş. Bizler insana el uzatalım ki yarın bir gün bize de el uzatırlar." ifadelerini kullandı.