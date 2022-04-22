Teravih treni ile milyonların gönlüne dokundu! Dünyanın konuştuğu imam Mahmut Eroğlu hikayesini A Haber’e anlattı

İmam Mahmut Eroğlu, çocuklara teravihi sevdirmek için görev yaptığı camide teravih treni oyununu oynadı. O video dünya basınında yankılandı. Ünlü manken Bella Hadid de o videoyu paylaştı. A Haber muhabiri Damla Karasu teravih trenin hikayesini imam Mahmur Erdoğlu'na sordu.

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