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TEM'de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı | Olay yerinden ilk görüntüler

İHA
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Giriş: 23.03.2021 16:20
Güncelleme:23.03.2021 16:26
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana gelen 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.

Kaza 14.25 sıralarında TEM Otoyolu İzmit kesimi Korutepe Tünelleri çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Korutepe Tünelleri çıkışında kontrolden çıkan 10 araç birbirine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza alanına çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahaleler yapılırken, polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kaza yapan araçları kaldırarak yolu açmak için çalışma başlattı.

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