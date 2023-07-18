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TEM Otoyolu'nda yol verme kavgası kamerada! Tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi

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Giriş: 18.07.2023 13:16
İnanılmaz olay, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kamyon şoförü, tartıştığı iddia edilen kamyoneti sıkıştırdı. Emniyet şeridine geçerek ilerlemeye devam eden kamyonet şoförü bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu.
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