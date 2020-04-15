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TEM bağlantı yolunda kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu...
Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri tırda sıkıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken trafiğe kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.
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