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15.04.2020

TEM bağlantı yolunda kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu...

Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü liman yolu TEM bağlantı istikametinde 2 tırın karıştığı kazada sürücülerden biri tırda sıkıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken trafiğe kapanan yolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

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