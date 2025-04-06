Telefona daldı bebeği küvette unuttu! Varya bebek Instagram yüzünden öldü

Çağın hastalığı olarak bilinen teknoloji bağımlılığı kimi zaman kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bunun en acı verici örneklerinden birini şarkıcı Sinan Akçıl paylaştı. Bir yakının yaşadığı trajik olayda bebeğini yıkamak için küvete koyan Belaruslu anne, suyu açıp sosyal medyaya dalınca hayatı boyunca unutamayacağı bir ihmale imza attı. Saatler sonra fark edilen bebek ne yazık ki hayatını kaybetti...

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