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Telefona daldı bebeği küvette unuttu! Varya bebek Instagram yüzünden öldü

Telefona daldı bebeği küvette unuttu! Varya bebek Instagram yüzünden öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.04.2025 09:43
Çağın hastalığı olarak bilinen teknoloji bağımlılığı kimi zaman kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bunun en acı verici örneklerinden birini şarkıcı Sinan Akçıl paylaştı. Bir yakının yaşadığı trajik olayda bebeğini yıkamak için küvete koyan Belaruslu anne, suyu açıp sosyal medyaya dalınca hayatı boyunca unutamayacağı bir ihmale imza attı. Saatler sonra fark edilen bebek ne yazık ki hayatını kaybetti...
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Telefona daldı bebeği küvette unuttu! Varya bebek Instagram yüzünden öldü
Telefona daldı bebeği küvette unuttu
Telefona daldı bebeği küvette unuttu
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