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Tektaşı küçük bulan sevgiliye dava

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Giriş: 06.05.2022 15:45
İstanbul'da bir kişi Rus sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Aldığı tektaş yüzüğün kutusu kapalıyken önce 'evet' diyen kadın, kutu açıldığında ise yüzüğü küçük buldu ve evlenmek istemedi. Sevgilisinin onurunu ve gururunu kırdığını söyleyen adam "Beni psikolojik buhrana itti" diyerek şikayetçi oldu.
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Tektaşı küçük bulan sevgiliye dava
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