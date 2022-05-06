Tektaşı küçük bulan sevgiliye dava

İstanbul'da bir kişi Rus sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Aldığı tektaş yüzüğün kutusu kapalıyken önce 'evet' diyen kadın, kutu açıldığında ise yüzüğü küçük buldu ve evlenmek istemedi. Sevgilisinin onurunu ve gururunu kırdığını söyleyen adam "Beni psikolojik buhrana itti" diyerek şikayetçi oldu.

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