CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Teknede can pazarı: Yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Limanı önlerinde, bir özel teknede yangın çıkması üzerine, olay yerine 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 hızlı tahlisiye botu görevlendirildi. Yapılan kurtarma faaliyetinde, özel tekne içerisindeki 4 kişi sağlık durumları iyi şekilde Sahil Güvenlik Botu üzerine alındı. Teknede çıkan yangın ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Botları tarafından söndürüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sıradaki Videolar
DünyaKabe-i Muazzama duvarları bakıma alındı
Dünyaİsrail'in içinde deprem: Netanyahu'ya tepkiler büyüyor
DünyaABD Savunma Bakanı Hegseth: 13 askerimizi kaybettik
Gündemİsrail'in Lübnan'a katliamı Türk televizyonlarında sadece A Haber'de
YaşamVeliden ders sırasında öğretmene tehdit ve hakaret anları kamerada

Gündemden Videolar

Ankara'da iki sürücü trafikte yumruklu kavga etti
İran'da ateşkes kararı sonrası Tel Aviv'e füze yağmuru
Trump'ın ateşkes şartının ardından Tel Aviv'de füze paniği
İşte ABD ve İran'ın anlaştığı konular
Trump’ın hamleleri dünya dengelerini sarstı: Pax Amerika tarihe mi karışıyor?
Tahran'da ateşkes kararı nasıl yankı buldu?
İran'da dehşet senaryosu: Halı bombardımanı