Teknede can pazarı: Yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Limanı önlerinde, bir özel teknede yangın çıkması üzerine, olay yerine 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 2 hızlı tahlisiye botu görevlendirildi. Yapılan kurtarma faaliyetinde, özel tekne içerisindeki 4 kişi sağlık durumları iyi şekilde Sahil Güvenlik Botu üzerine alındı. Teknede çıkan yangın ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Botları tarafından söndürüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.