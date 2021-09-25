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Tekme tokat kavga eden arkadaşlarını ayırmak yerine izlediler

İHA
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Giriş: 25.09.2021 12:49
Güncelleme:25.09.2021 12:52
Arnavutköy'de parkta gezintiye çıkan bir gruptaki iki genç arasında kavga çıktı. İki genç birbirini öldüresiye döverken, arkadaşları ise "boynunu sık, kafasına vur" şekilde tezahürat tutarak onları görüntüledi. Olay, Arnavutköy Şehir Parkında meydana geldi. İddiaya göre, 7-8 arkadaş dolaşmak için parka gitti. Parka giden arkadaşlardan ikisi önce ağız dalaşı yaptı sonra tekme ve yumruklarla öldüresiye birbirine saldırdı. Birbirine saldıran iki arkadaşı diğer arkadaşları ayırmak yerine cep telefonlarını çıkararak kayıt altına almaya başladı. Videoda arkadaşlarına "boynunu sık, kafasına vur" gibi tezahürat ettikleri de görüldü.
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