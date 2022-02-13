13 Şubat 2022, Pazar
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Tekirdağ’da başıboş ata çarpan motosikletli yaralandı
Tekirdağ Çorlu’da hareket halindeyken yolda başıboş dolaşan ata çarpan motosikletli genç yaralandı. Yaralanan motosikletli olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza, gece sularında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi 'Kore Mahallesi' olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mesai dönüşü Fatih Caddesi yönüne seyreden İsmail Bayram hakimiyetindeki 34 EEH 939 plakalı motosiklet, yolda başıboş gezen ata çarptı.
AT KAÇTI
Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralanırken, at ise can havliyle bölgeden hızla uzaklaştı.
MOTOSİKLETLİ TEDAVİYE ALINDI
İsmail Bayram, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.