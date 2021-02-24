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Tekirdağ'da 4 öğrenci ve 1 öğretmenin testi pozitif çıkınca eğitime 10 gün ara verildi

İHA
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Giriş: 24.02.2021 15:28
Güncelleme:24.02.2021 15:28
Tekirdağ’da 1 öğretmen ve 4 öğrencinin, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Kozyörük İlkokulu’nda eğitime 10 gün ara verildi.

Köy okullarının eğitime açılmasının ardından 4 öğretmenin görev yaptığı Malkara ilçesi Kozyörük İlkokul'unda 65 öğrenci ders başı yaptı. Ancak 1 öğretmen ve 4 öğrencinin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucunda okul eğitim - öğretime kapatıldı.

Malkara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince, Kozyörük İlkokulu'nda eğitime 10 gün ara verildiği açıklandı. 65 öğrenci ve 4 öğretmenin karantina sürecine alındığı belirtildi.

"BİTTİ DİYE SEVİNMİŞTİK AMA"
Mahalle sakinlerinden Recep Özer, "Mahallemizde korona virüs vakaları bitti diye sevinmiştik ama dün yaşanan vakaları duyunca çok üzüldük. İnşallah bir an önce bu virüs belasından kurtuluruz" diye konuştu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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