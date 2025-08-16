16 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Tekerlekten fırlayan taş öldürdü! Teoman’ın ölümünden kim sorumlu?
Daha 3 buçuk yaşındaydı Teoman. Babasının kullandığı otomobilde arka koltukta otururken başına taş isabet etti. Bir hafriyat kamyonunun tekerleğinden fırlayıp aracın camını kıran o taş küçük çocuğun ölümüne sebep oldu. Teoman artık hayatta değil. Peki bunun sorumlusu kim? Aile işte bu sorunun cevabını bulmak için yargıya başvurdu. Bakın mahkemeden nasıl bir karar çıktı.