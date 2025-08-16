Tekerlekten fırlayan taş öldürdü! Teoman’ın ölümünden kim sorumlu?

Daha 3 buçuk yaşındaydı Teoman. Babasının kullandığı otomobilde arka koltukta otururken başına taş isabet etti. Bir hafriyat kamyonunun tekerleğinden fırlayıp aracın camını kıran o taş küçük çocuğun ölümüne sebep oldu. Teoman artık hayatta değil. Peki bunun sorumlusu kim? Aile işte bu sorunun cevabını bulmak için yargıya başvurdu. Bakın mahkemeden nasıl bir karar çıktı.

