16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tekerlekten fırlayan taş öldürdü! Teoman’ın ölümünden kim sorumlu?
Tekerlekten fırlayan taş öldürdü! Teoman’ın ölümünden kim sorumlu?

Tekerlekten fırlayan taş öldürdü! Teoman’ın ölümünden kim sorumlu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 09:11
Daha 3 buçuk yaşındaydı Teoman. Babasının kullandığı otomobilde arka koltukta otururken başına taş isabet etti. Bir hafriyat kamyonunun tekerleğinden fırlayıp aracın camını kıran o taş küçük çocuğun ölümüne sebep oldu. Teoman artık hayatta değil. Peki bunun sorumlusu kim? Aile işte bu sorunun cevabını bulmak için yargıya başvurdu. Bakın mahkemeden nasıl bir karar çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tekerlekten fırlayan taş öldürdü! Teoman’ın ölümünden kim sorumlu?
Teoman’ın ölümünden kim sorumlu?
Teoman’ın ölümünden kim sorumlu?
İkinci Ahmet Minguzzi vakası! Kız kardeşini korumak isterken öldürüldü
İkinci Ahmet Minguzzi vakası! Kız kardeşini korumak isterken öldürüldü
TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Silah kaçakçılarına baskın! 5 kişi yakalandı
Silah kaçakçılarına baskın! 5 kişi yakalandı
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Seydişehir’de metruk depoda yangın
Seydişehir'de metruk depoda yangın
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
Eskişehir’de belediye binasında yangın paniği
Eskişehir'de belediye binasında yangın paniği
Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi
Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi
1,5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
1,5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Marmara Denizi’nde poyraz sahili vurdu
Marmara Denizi'nde poyraz sahili vurdu
Daha Fazla Video Göster