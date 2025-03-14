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Tek kişilik gösteriye tek kişilik tepki!

Tek kişilik gösteriye tek kişilik tepki!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.03.2025 23:08
Balıkesir’de bir vatandaş, şehir merkezinde tek kişilik protesto gerçekleştirerek siyasi partilere hakaret etti. Eliyle zafer işareti yapan protestocuya, çevrede bulunan bir kişi tepki gösterdi. "Zafer işareti yapamazsın" diyerek karşılık veren vatandaş ile protestocu arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Olay, Balıkesir Toplu Taşıma Merkezi'nde meydana gelirken, tartışmanın ardından protestocu olay yerinden ayrıldı.
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Tek kişilik gösteriye tek kişilik tepki!
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