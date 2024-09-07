Tehlikeyi ve doğal güzelliği birlikte yaşatan ’Aladağlar’

Bugüne kadar meydana gelen kazalarda çok sayıda dağcının hayatını kaybettiği Aladağlar’da yapılan hataların neler olduğunu açıklayan dağcı Burhan Şahin, mevsimsel şartlara uygunluk, rota ve eğitim kabiliyeti ile hırs yapmamanın önemine değindi.