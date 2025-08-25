25 Ağustos 2025, Pazartesi
Tedbirsiz tamirat yürekleri ağızlara getirdi: Önlemsiz tamirat kamerada
Olay, İstanbul Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişi, bulunduğu binanın çatısına çıkarak tamirat çalışması yapmaya başladı. Çatıdaki tehlikeli noktalarda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan şahsın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde şahsın dengesini kaybetmesi halinde düşme riskiyle karşı karşıya olduğu, buna rağmen bilinçsizce tamir ve tadilat yaptığı görüldü.