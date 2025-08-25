25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tedbirsiz tamirat yürekleri ağızlara getirdi: Önlemsiz tamirat kamerada
Tedbirsiz tamirat yürekleri ağızlara getirdi: Önlemsiz tamirat kamerada

Tedbirsiz tamirat yürekleri ağızlara getirdi: Önlemsiz tamirat kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 14:45
Olay, İstanbul Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kişi, bulunduğu binanın çatısına çıkarak tamirat çalışması yapmaya başladı. Çatıdaki tehlikeli noktalarda hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan şahsın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde şahsın dengesini kaybetmesi halinde düşme riskiyle karşı karşıya olduğu, buna rağmen bilinçsizce tamir ve tadilat yaptığı görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tedbirsiz tamirat yürekleri ağızlara getirdi: Önlemsiz tamirat kamerada
Vietnam’da Kajiki Tayfunu alarmı!
Vietnam’da Kajiki Tayfunu alarmı!
Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Tedbirsiz tamirat yürekleri ağızlara getirdi!
Tedbirsiz tamirat yürekleri ağızlara getirdi!
Beylikdüzü AVM’de şok hırsızlık!
Beylikdüzü AVM’de şok hırsızlık!
Cami inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Cami inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
8 katlı binada yangın paniği!
8 katlı binada yangın paniği!
3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
3 katlı bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı
Ekiplerin seferber olduğu kedi balkondan atlayarak kaçtı
Ekiplerin seferber olduğu kedi balkondan atlayarak kaçtı
Sultangazi’de hafriyat yüklü tır devrildi!
Sultangazi’de hafriyat yüklü tır devrildi!
Bodrum’a 2 gemi ile 2 bin 609 turist geldi
Bodrum'a 2 gemi ile 2 bin 609 turist geldi
Gemlik’te polisten kaçarken polis otosuna çarptı
Gemlik’te polisten kaçarken polis otosuna çarptı
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda kayboldu!
Rus yüzücü İstanbul Boğazı’nda kayboldu!
Daha Fazla Video Göster