TCG Kınalıada’dan Bingazi’ye liman ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada ziyaret kapsamında, Bingazi Deniz Üs Komutanı Tümamiral Abid Mesud Jouda, Bingazi Deniz Üs Komutanı Yardımcısı, Bingazi Deniz Üs Harekât Başkanı, Bingazi Deniz Üs Başçarkçısı, PASSEX faaliyetine iştirak edecek Libya Ulusal Ordusu Deniz Kuvvetleri gemilerinin komutanları ve beraberindeki 16 deniz kuvvetleri personelinin katılımı ile PASSEX koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında TCG Kınalıada gezdirilerek imkân kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

