TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis'in göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Meclis kürsüsünde konuşan Kurtulmuş, “TBMM’nin göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır” dedi.