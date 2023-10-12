12 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis'in göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Meclis'in göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2023 14:34
TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Meclis kürsüsünde konuşan Kurtulmuş, “TBMM’nin göstermiş olduğu tavır tarihi bir adımdır” dedi.
Van’da korkutan deprem
Van'da korkutan deprem
TBMM Başkanı’ndan Filistin çağrısı
TBMM Başkanı'ndan Filistin çağrısı
Çocuğunun yanında dakikalarca darbedildi
Çocuğunun yanında dakikalarca darbedildi
Osmangazi Köprüsü’nde korkunç kaza!
Osmangazi Köprüsü'nde korkunç kaza!
Adana’da pes dedirten görüntü!
Adana'da pes dedirten görüntü!
Dilan Polat’ın üç şirketi naylon çıktı!
Dilan Polat'ın üç şirketi naylon çıktı!
Çocuktan kardeşlerine son veda
Çocuktan kardeşlerine son veda
Silivri’de kız öğrencilere taciz iddiasına gözaltı
Silivri'de kız öğrencilere taciz iddiasına gözaltı
Tekel bayisindeki silahlı saldırı kamerada
Tekel bayisindeki silahlı saldırı kamerada
Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı
Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı
Adıyaman’da deprem konutları
Adıyaman'da deprem konutları
Gazze’de siviller bombalanıyor
Gazze'de siviller bombalanıyor
Daha Fazla Video Göster