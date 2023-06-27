"Tatlı miras"ta şoke eden iddia! Dikkati sır perdesini araladı: Bilirkişiyi etkiledi lehine rapor hazırlattı!

Türkiye’nin en zengin 27’inci iş insanı olan ve 14 yıl önce vefat eden Mehmet Salih Tatlıcı, ardında 3 milyar dolarlık bir servet bırakmıştı. Söz konusu miras aile fertlerini birbirine kattı. Yıllardır süren miras davası yeni bir davayla yeniden gündeme geldi. Tatlıcı'nın 25 yıl yasak aşk yaşadığı ikinci eşi Nurten Tatlıcı'ya, yargı görevini yapan bilirkişileri kendi lehinde etkilediği gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli eşin bilirkişiyle defalarca görüştüğü, lehinde rapor hazırlattığı ve kendisine ait taşınmazları değersiz gösterdiği vurgulandı. Şüpheliler, yargıyı etkilemekten yargılanıyor.