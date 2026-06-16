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Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir şahıs, evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında vurarak öldürdü. Olay anı ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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