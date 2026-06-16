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Tuzla’da tersanede gemi yangını

İstanbul Tuzla’da tersanede gemide yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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