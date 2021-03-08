Tatlı krizlerine dikkat! Nedeni ne? Uzmanlardan kritik uyarı

Düzensiz bir uyku veya sağlıksız bir beslenme tatlı krizlerini tetikleyebiliyor. Peki o krizlerin önüne geçebilmek için neler yapmalıyız? O krizlerde tatlının yerine hangi sağlıklı alternatifleri tüketebiliriz? İşte uzmanından yanıtı...

Hepimiz hayatımızın bir döneminde mutlaka tatlı krizleri yaşıyoruz. O dönemlerde kimimiz sütlü tatlılara kimimiz de şerbetli tatlılara yöneliyor.

Peki vücudumuz bazı dönemlerde neden tatlı bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyor? Diyetisyen Melis Torluoğlu "Uyku saatiniz yetersizse. Kahvaltıyı atlatırsanız. Karbonhidratları yiyorsanız." dedi. Torluoğlu'na göre; aslında düzenli bir uyku ve doğru beslenmeyle o krizlerin üstesinden gelebilmek mümkün.

Torluoğlu'nun o krizlerde hemen tatlıya sarılmamak için bir kaç önerisi de var. O önerilerden biri de çikolata. Ama bitter olanı...