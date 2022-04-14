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Tatil planı yapanlar dikkat! Yazlık ev kiraları uçtu... Uygun bölgeler nereler?

A Haber
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Giriş: 14.04.2022 11:17
Son dakika haberi... Yazlık ev kiralamak isteyenler arayışta. Ancak talep edilen abartılı rakamlar dikkat çekiyor. Peki fiyatlar nasıl? Bodrum, Çeşme, Marmaris, Fethiye'de yazlık fiyatları ne kadar? TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Tatil planı yapanlar dikkat! TATİL PLANI YAPANLAR DİKKAT!
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