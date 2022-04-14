Tatil planı yapanlar dikkat! Yazlık ev kiraları uçtu... Uygun bölgeler nereler?

Son dakika haberi... Yazlık ev kiralamak isteyenler arayışta. Ancak talep edilen abartılı rakamlar dikkat çekiyor. Peki fiyatlar nasıl? Bodrum, Çeşme, Marmaris, Fethiye'de yazlık fiyatları ne kadar? TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN