22 Temmuz 2021, Perşembe
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Tatil merkezlerinde bayram yoğunluğu! Yer bulamayanlar çadır kamplara akın ettiler
Ege ve Akdeniz'deki turizm noktalarında yer bulmak imkansız hale geldi. Açık rezervasyonlar ise talep nedeniyle cep yakıyor. Muğla Marmaris'e gideceğiz. Türkiye'nin en büyük çadır kampında kurban bayramı yoğunluğu var. Orada yoğunluk nasıl? Son durumu A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.