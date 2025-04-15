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Taşan derede mahsur kalan inek saatler sonra kurtarıldı

Taşan derede mahsur kalan inek saatler sonra kurtarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 20:40
Sağanak sonrası Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde taşan deredeki ineği gören vatandaşlar inek için seferber oldu. Bölgeye çağrılan kepçe ve çevredeki vatandaşların yoğun gayretiyle başlatılan kurtarma çalışması yaklaşık 2,5 saat sürdü. Zorlu mücadelenin ardından mahsur kalan inek, kepçe ve vatandaşların iş birliğiyle sağ kurtarılarak sahibine teslim edildi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.
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Taşan derede mahsur kalan inek saatler sonra kurtarıldı
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