02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdü! 15 yaşındaki çocuk gözünğ kırpmadı…

Tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdü! 15 yaşındaki çocuk gözünğ kırpmadı…

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2024 20:45
İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşında bir genç iddiaya göre kendisinden sigara isteyen arkadaşı ile tartıştı. Sonra da boğarak öldürdü. Katil zanlısı olayın ardından öldürdüğü çocuğun babasına giderek suçunu itiraf etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi!
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi!
Tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdü!
Tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdü!
Taksi şoförü aracıyla kaldırımda ilerledi!
Taksi şoförü aracıyla kaldırımda ilerledi!
44 kuruma 37.676 personel alımı yapılacak
44 kuruma 37.676 personel alımı yapılacak
Adana’da yangın söndürme helikopteri düştü!
Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!
Instagram’dan sonra şimdi de Facebook
Instagram'dan sonra şimdi de Facebook
İsmail Haniye’ye veda!
İsmail Haniye'ye veda!
Futbolcuların davetsiz misafiri!
Futbolcuların davetsiz misafiri!
Örümcek Adamlar Ilıca Plajı’nda
Örümcek Adamlar Ilıca Plajı'nda
Haniye’nin vasiyetiyle Ayasofya meydanındayız!
Haniye'nin vasiyetiyle Ayasofya meydanındayız!
İsmail Haniye’ye veda! Katar’da toprağa verildi
İsmail Haniye'ye veda! Katar'da toprağa verildi
DEAŞ’a ağır darbe! 26 ilde 99 gözaltı
DEAŞ'a ağır darbe! 26 ilde 99 gözaltı
Daha Fazla Video Göster