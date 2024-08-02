Tartıştığı arkadaşını boğarak öldürdü! 15 yaşındaki çocuk gözünğ kırpmadı…

İstanbul Esenyurt'ta 15 yaşında bir genç iddiaya göre kendisinden sigara isteyen arkadaşı ile tartıştı. Sonra da boğarak öldürdü. Katil zanlısı olayın ardından öldürdüğü çocuğun babasına giderek suçunu itiraf etti.

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