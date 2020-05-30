Tarlasına gökten servet düştü! Kilosu bin dolar... Çorum'da yaşanan olayın perde arkası |Video

Türkiye son günlerde 'gök taşı hangi ilimize düştü?' sorusuna yanıt ararken akıllara 2019 yılında yaşanan Çorum'da yaşanan olayı getirdi. Çiftçi Mutlu Yılmaz, 2019 yılının Nisan ayında nohut ektiği tarlasının üzerindeki taşları temizlerken dikkatini çeken cisimi gök taşı olduğunu fark ettiklerini söyledi. Alaca ilçesinde yaşanan olayda bulunun gök taşının Türkiye'nin en büyük 3'üncü gök taşı olduğunu söyleyen Yılmaz, taşın 68 kilogram olduğunu ilk buldukları zamanda kendilerine yurt dışından 68 bin dolar verdiklerini ama satmadıklarını söyledi. Yılmaz, yaşanan olayın perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı.