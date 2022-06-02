02 Haziran 2022, Perşembe
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Tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen 13 yaşındaki Abdulsamed öldü
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Köseli ile Alıncak mahallelerine yıldırım düşmesi sonucu, tarlada çalışan 13 yaşındaki Abdulsamed Dağ, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerin gelen ekipler yangını söndürdü. Hemen hemen 50 dönümlük alana ekili arpa kül oldu.