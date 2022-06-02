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Tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen 13 yaşındaki Abdulsamed öldü

DHA
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Giriş: 02.06.2022 23:06
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi kırsal Köseli ile Alıncak mahallelerine yıldırım düşmesi sonucu, tarlada çalışan 13 yaşındaki Abdulsamed Dağ, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerin gelen ekipler yangını söndürdü. Hemen hemen 50 dönümlük alana ekili arpa kül oldu.
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